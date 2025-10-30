Roma | AMA, bollette enormi ai romani: il caos fra i cittadini
30.10.2025 10:53 di Giovanni Parterioli
Bollette pazze a Roma e cittadini nel caos, nell'ansia, nella paura. Cosa sta succedendo? Le bollette sono AMA e riguardano la TARI e si è arrivati a livelli spaventosi per alcuni romani. Il sito di gossip news migliore fa una panoramica su ciò che sta accadendo e potrebbe accadervi con qualche consiglio su come muoversi. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> BOLLETTE PAZZE AMA <<<