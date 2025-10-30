Mattei: "La Lazio può tornare in corsa per l'Europa. Mi aspetto sorprese..."
Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, si è espresso in merito alla sfida di questa sera tra Pisa e Lazio, definendola una chance importante per tornare in corsa per l'Europa. Ecco di seguito le sue parole:
“Per quanto riguarda la formazione di stasera, non escluderei qualche piccola sorpresa. Magari una o due sorprese per mettere in campo i calciatori più tonici, dopo che la gara con la Juventus ha tolto diverse energie".
"Con una vittoria la Lazio aggancerebbe l’ultimo vagone per l’Europa, non vincere significherebbe vanificare il successo sulla Juve, staccarsi dal quel treno e vivacchiare a metà classifica. La Lazio con Pisa e Cagliari si deve riprendere quello che ha lasciato nelle prime giornate, contro Como, Sassuolo e, in parte, il Torino”.