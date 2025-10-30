Pisa, i convocati di Gilardino per la Lazio: la lista completa
In occasione della gara di questa sera contro la Lazio, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha diramato la sua lista dei convocati. Di seguito il comunicato del club nerazzurro.
Appuntamento questa sera (ore 20.45) alla Cetilar Arena per la sfida che metterà la Lazio guidata da Maurizio Sarri di fronte al Pisa Sporting Club.
Lo Staff Tecnico nerazzurro ha diramato la lista dei convocati:
# 1 – Adrian SEMPER
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 6 – Marius MARIN
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Malthe HOJHOLT
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Juan CUADRADO
# 12 – Nicolas ANDRADE
# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO
# 15 – Idrissa TOURE’
# 16 – Louis Thomas BUFFON
# 18 – Mbala NZOLA
# 20 – Michel AEBISCHER
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Simone SCUFFET
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 44 – Daniel DENOON
# 76 – Jeremy MBAMBI
# 94 – Giovanni BONFANTI
# 99 – Lucas LORRAN