Calciomercato Lazio | Aaron Martin pista calda per gennaio: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Manca sempre meno all'apertura della sessione invernale di calciomercato e la Lazio a breve dovrà scegliere sul da farsi. Non a caso, nelle prossime settimane andranno in scena nuovi incontri tra società e tecnico per definire nel dettaglio obiettivi e strategie.
Alcuni nomi restano in piedi da giugno, prima della notizia del blocco del mercato: come riportato da Alfredo Pedullà, il profilo di Aaron Martin, terzino sinistro classe '97 del Genoa, piace da tempo a Maurizio Sarri e ci sono stati sondaggi per capire la fattibilità. A settimane di distanza, le cose potrebbero essere cambiate persino in meglio.
Il Grifone non vuole farsi trovare impreparato e sta spingendo per rinnovare il contratto di Martin, in scadenza nel 2026. Il tempo stringe e più tempo passa più può diventare un'occasione di mercato. Al momento la Lazio non può operare in entrata, ma dopo che verranno definite delle situazioni in uscita, come ad esempio quella relativa a Nuno Tavares, le cose potrebbero cambiare. E il profilo di Martin rimane comunque sotto osservazione da parte del club biancoceleste. Situazione da monitorare.
Pubblicato il 28/10