Juve, Di Canio commenta l'arrivo di Spalletti: "Non è scemo, sa di non..."

È il giorno di Luciano Spalletti. L'ex allenatore del Napoli è arrivato alla Continassa, ormai manca solo l'annuncio come prossimo allenatore della Juventus. L'ex attaccante di Juve e Lazio Paolo Di Canio, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua in merito. Ecco di seguito le sue parole:

"Cosa deve dare Spalletti? Serve un sistema ben definito. Se vuoi fare partecipi tutti i componenti della rosa serve un 433. Hai le coppie in tutti i ruoli: gli esterni, le mezzali, le punte, i difensori centrali. E così non giochi con i 3 dietro che è difficile. Saresti più coperto e puoi liberare la giocata di un centrocampista. Così includi tutti tranne Kostic che puoi adattare".

Poi ha aggiunto: "Ci vuole chiarezza, Yildiz così cerca di fare troppo, devi dargli delle certezze col 433 e fare due movimenti e basta. Devi togliere la confusione all'inizio. Spalletti non è scemo, sa di non avere l'eccellenza, deve mandare in campo un buon prodotto per battere le squadre che sono inferiori alla Juve. L'errore di Tudor è stato non accontentarsi e frustrarsi pretendendo l'eccellenza da una squadra che non gliela poteva dare. E così ha iniziato a sperimentare troppo e andare in confusione".