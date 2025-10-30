Lazio | Pisa trasferta ostica da sempre per i biancocelesti: tutti i precedenti
La Lazio affronterà il Pisa in quella che sarà una sfida fondamentale per chiarire se i biancocelesti potranno tornare in corsa per un posto in Europa. Gli uomini di Sarri cercano continuità e per riuscirsi dovranno superare i toscani, in una trasferta che la Lazio non gioca da oltre trent'anni.
In Serie A sono quattro i precedenti, con una vittoria per parte e due pareggi. Nel complesso, la Lazio ha sempre sofferto la trasferta di Pisa: anche tra Serie B e Coppa Italia, i biancocelesti sono usciti vittoriosi in un'occasione nel secondo caso nella stagione 1987/88, mentre nelle restanti cinque sfide tra le due competizioni sono usciti sconfitti in tre occasioni, pareggiando le restanti due.
Ecco di seguito la lista completa dei precedenti tra Pisa e Lazio in Toscana:
SERIE A
1914-15 | Pisa - Lazio 4-0
1983-84 | Pisa - Lazio 2-2
1988-89 | Pisa - Lazio 1-1
1990-91 | Pisa - Lazio 0-1
SERIE B
1967-68 | Pisa - Lazio 1-0
1980-81 | Pisa - Lazio 1-1
1981-82 | Pisa - Lazio 1-1
1986-87 | Pisa - Lazio 3-0
COPPA ITALIA
1981-82 | Pisa - Lazio 2-0
1987-88 | Pisa - Lazio 0-0 (4-5 ai calci di rigore)