Lazio | Pisa trasferta ostica da sempre per i biancocelesti: tutti i precedenti

30.10.2025 13:00 di  Simone Locusta   vedi letture
La Lazio affronterà il Pisa in quella che sarà una sfida fondamentale per chiarire se i biancocelesti potranno tornare in corsa per un posto in Europa. Gli uomini di Sarri cercano continuità e per riuscirsi dovranno superare i toscani, in una trasferta che la Lazio non gioca da oltre trent'anni.

In Serie A sono quattro i precedenti, con una vittoria per parte e due pareggi. Nel complesso, la Lazio ha sempre sofferto la trasferta di Pisa: anche tra Serie B e Coppa Italia, i biancocelesti sono usciti vittoriosi in un'occasione nel secondo caso nella stagione 1987/88, mentre nelle restanti cinque sfide tra le due competizioni sono usciti sconfitti in tre occasioni, pareggiando le restanti due.

Ecco di seguito la lista completa dei precedenti tra Pisa e Lazio in Toscana:

SERIE A

1914-15 | Pisa - Lazio 4-0

1983-84 | Pisa - Lazio 2-2

1988-89 | Pisa - Lazio 1-1

1990-91 | Pisa - Lazio 0-1

SERIE B

1967-68 | Pisa - Lazio 1-0

1980-81 | Pisa - Lazio 1-1

1981-82 | Pisa - Lazio 1-1

1986-87 | Pisa - Lazio 3-0

COPPA ITALIA

1981-82 | Pisa - Lazio 2-0

1987-88 | Pisa - Lazio 0-0 (4-5 ai calci di rigore)