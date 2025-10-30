Lazio, il messaggio di Sarri alla squadra: "Serve continuità!"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo settimane di incertezze, umori altalenanti e ipotesi di formazione sempre diverse, Maurizio Sarri è riuscito a tirare fuori dalla Lazio la parte migliore di sé. Nonostante assenze e difficoltà, il tecnico ha ritrovato una squadra capace di mostrare le virtù fondamentali in un’annata complessa: approccio corretto, carattere, coraggio e un gioco finalmente pratico e concreto.

"Serve continuità", è il motto diventato ormai lo slogan dello spogliatoio alla vigilia della sfida di Pisa. Sarri non ha parlato in conferenza, ma si è rivolto direttamente ai suoi, come scrive il Corriere dello Sport: con la Juventus, spiega, è iniziata una nuova corsa che non deve esaurirsi in un solo scatto. Pisa e Cagliari rappresentano due rampe di lancio prima di affrontare l’Inter e poi la sosta.

Il Comandante chiede ai suoi di restare forti, determinati e compatti anche nei momenti difficili. Si riparte in trasferta, dove la Lazio ha vissuto un rendimento altalenante: sconfitte con Como e Sassuolo, vittoria a Genova, pareggio a Bergamo. In quattro gare esterne, la Lazio ne ha vinta una sola e in tre non ha segnato.

L’aspetto positivo arriva però dalla fase difensiva: tre clean sheet nelle ultime quattro uscite, due consecutivi contro Atalanta e Juventus. È il marchio di fabbrica del tecnico toscano.