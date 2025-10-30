Lazio, che inizio per Gila! Con Sarri è tornato insuperabile: i numeri
RASSEGNA STAMPA - Quello visto nelle ultime settimane è un Mario Gila in grande spolvero. Dopo la prestazione rocciosa contro l'Atalanta, che gli è anche valsa il premio di MVP, lo spagnolo si è ripetuto anche contro la Juventus, confermando il suo grande momento di forma.
A inquadrare l'ottima stagione fin qui disputata sono i numeri. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il centrale difensivo si è già reso protagonista di ben 43 recuperi di pallone, più di qualsiasi altro difensore del campionato. L'ex Real, inoltre, ha vinto ben 12 contrasti e tra i difensori solo Solet ha fatto meglio con 13.
Il suo rinnovo sembra ancora lontano e la sua permanenza alla Lazio è tutt'altro che scontata, ma in attesa di conoscere quello che sarà il futuro del difensore, Sarri può godersi un Mario Gila super.