Pisa - Lazio, le probabili formazioni: tante conferme per Sarri
Nemmeno il tempo di festeggiare per la grande vittoria contro la Juventus che si torna subito in campo. C’è il turno infrasettimanale di Serie A: la Lazio fa visita al Pisa. Sarri dovrà ancora fare a meno degli infortunati Nuno Tavares (sulla via del recupero, punta il Cagliari), Cancellieri, Castellanos, Rovella, oltre che dei fuori lista Dele-Bashiru e Gigot. Out anche Hysaj, che resta a Roma "per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro". Quantomeno però sono tornati regolarmente a disposizione sia Marusic che Pellegrini: entrambi sono candidati per giocare dal primo minuto giovedì insieme a Lazzari, in ballottaggio con il secondo. In questo caso il montenegrino si sposterebbe a sinistra. Confermata invece la coppia al centro composta da Gila e Romagnoli, con Provedel in porta. A centrocampo Vecino insidia Basic per giocare dal primo minuto con Guendouzi e Cataldi. Pochi dubbi invece in attacco, con il tridente formato da Isaksen e Zaccagni sulle fasce e Dia al centro (in pole su Pedro e Noslin).
PISA (3-4–2-1): Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Bonfanti, Akinsanmiro, Aebischer, Touré; Tramoni, Meister; Nzola. All.: Gilardino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.