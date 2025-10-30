Lazio, la rinascita parte da dietro: la difesa ora guida la risalita
RASSEGNA STAMPA - Sarri si affida alla solidità della sua difesa per la risalita. In un inizio di stagione in cui l'attacco ha faticato a brillare, il reparto arretrato biancoceleste, invece, ha quasi sempre risposto presente, anche a fronte delle diverse defezioni occorse sulle corsie laterali.
Nelle prime otto uscite stagionali, la Lazio ha incassato appena sette gol, dimostrando di aver trovato grande equilibrio là dietro. Come ricorda Il Messaggero, i dieci punti fin qui totalizzati sono arrivati da ben quattro partite concluse con la rete inviolata, qualcosa che nell'era Lotito era accaduto solamente altre due volte: sempre con Sarri nell'annata 2022/23 e con Delio Rossi.
Questo non è un dato casuale, ma evidenzia come la forza di questo gruppo risieda proprio nella tenuta difensiva. Contro il Pisa, la Lazio può centrare il terzo clean sheet di fila, traguardo che manca da due anni, quando in panchina c'era sempre il Comandante. È da questa sfida che i biancocelesti potrebbero riuscire a ritagliarsi un ruolo diverso in questo campionato e, per uscire con i tre punti, continueranno ad affidarsi più all'equilibrio e alla compattezza piuttosto che alla pericolosità offensiva.