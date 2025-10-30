Lazio Marines | Partenza sprint in Coppa Italia: 28-0 ai Trappers Cecina
Inizia con un trionfo la stagione dei Lazio Marines in Coppa Italia: gli Under 21 biancocelesti dominano i Trappers Cecina e vincono 28-0, mentre arriva una sconfitta per l’U18 contro i Guelfi Firenze.
Nel primo match del pomeriggio, valido per la Coppa Italia, i Marines impiegano qualche minuto per entrare in ritmo, ma la difesa — guidata dal nuovo coordinatore Marlon Perez Cicchelli — si dimostra subito solida e non concede nulla. Con il passare dei minuti, la linea d’attacco prende il controllo e Francesco Cacciola, tra i migliori runningback italiani Under 20, apre la strada al successo.
Le segnature arrivano tutte nel secondo quarto: Cacciola, Simone Scarselletta su lancio di Marco Di Primio, e Manu Kone su passaggio di Francesco Tomaselli portano il punteggio sul 28-0. Nella ripresa la difesa biancoceleste chiude ogni varco, con Tony Mattei e Simone Palombelli sugli scudi. Un successo netto e convincente, che conferma le ambizioni dei laziali nella competizione.
Giornata più complicata invece per l’Under 18, battuta 53-0 dai Guelfi Firenze. Nonostante il punteggio, la squadra ha mostrato buone giocate e grande carattere, anche dopo aver perso per infortunio quarterback e runningback titolari. Da segnalare le prove di Jacob Regio, Marco Moschetto e Sidy Wade, veri combattenti in campo.
Ora l’attenzione si sposta al prossimo weekend: domenica 2 novembre al Dabliu Eur (in casa) i Lazio Marines torneranno in campo per la Coppa Italia contro i Giaguari Torino alle 14:00, seguiti dal doppio derby giovanile con i Legionari Roma (U15 alle 16:30 e U18 alle 19:00).