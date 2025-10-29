Ex Lazio | Luis Alberto in Qatar: “Sono molto felice. L'obiettivo è..."

Dalla Lazio al Qatar. L'ex centrocampista biancoceleste Luis Alberto gioca all'Al Duhail, dove si è trasferito dopo svariati anni nella Capitale. In un'intervista rilasciata ai microfoni di MARCA, lo spagnolo ha parlato proprio della sua nuova vita ormai da un anno a questa parte.

Queste le sue parole: "In Qatar mi trovo benissimo, la verità è che la vita è molto tranquilla, io e la mia famiglia siamo molto felici. Abbiamo deciso di fare il grande passo e sono molto felice".

"L'anno scorso il titolo ci è sfuggito nelle ultime partite, e quest'anno non abbiamo iniziato bene, ma ora siamo imbattute da quattro partite, vincendone tre. Abbiamo un'altra partita cruciale contro l'Al Gharafa SC, e se vinciamo, torneremo a lottare per il titolo".