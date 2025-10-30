Ex Lazio | Martusciello torna in Serie A: sarà nello staff di Spalletti alla Juve
30.10.2025 13:15 di Simone Locusta
Giovanni Martusciello torna in Serie A. L'ex vice allenatore di Maurizio Sarri durante il suo primo corso alla Lazio, e che è stato anche allenatore ad interim in Frosinone - Lazio nell'intermezzo tra Sarri e Tudor, secondo Gianluca Di Marzio sarà nello staff di Luciano Spalletti, ormai prossimo a diventare il prossimo allenatore della Juventus. L'annuncio è atteso nelle prossime ore.