Serie A | Pisa - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming
La Lazio vince contro la Juve e può esultare, ma non troppo. Dopo il triplice fischio dell'Olimpico, dopo la festa con i tifosi biancocelesti, quando la squadra è rientrata negli spogliatoi la mente è automaticamente andata alla sfida contro il Pisa.
In una stagione senza impegni europei, quello di giovedì sarà il primo turno infrasettimanale per una Lazio che dovrà cavalcare con lucidità il suo entusiasmo con l'obiettivo di confermarsi anche in Toscana e mettersi alle spalle i risultati negativi di inizio stagione.
La partita, in programma il 30 ottobre alle ore 20.45 presso la Cetilar Arena, sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn (in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console) sia su Sky nei canali dedicati.