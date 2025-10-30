Lazio, Sanremo Giovani si tinge di biancoceleste: Seltsam tra i partecipanti
Sanremo Giovani si tinge di biancoceleste. La Commissione Musicale, composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha scelto i 24 cantanti che prenderanno parte alla competizione.
SELTSAM E LA LAZIO - Tra questi ci sarà anche Lorenzo Giovaniello, in arte Stelsam, diventato celebre nel mondo Lazio per la sua canzone 'Mille Risse' mandata più volte allo Stadio Olimpico prima delle partite della squadra, oggi, di Maurizio Sarri. Seltsam, che negli scorsi mesi è intervenuto anche ai nostri microfoni, parteciperà alla celebre competizione musicale - con l'obiettivi di vincere e strappare il pass per Sanremo senior - con la canzone 'Scusa mamma'.
SELTSAM, SANREMO E LA LAZIO - Dopo aver partecipato anche all'ultima edizione di XFactor, Seltsam porterà alta la bandiera della Lazio anche a Sanremo Giovani, senza rinnegare la propria fede biancoceleste, costantemente presente sui propri profili social. Sono state molteplici, infatti, le storie Instagram pubblicate in questi giorni in cui associa la sua partecipazione alla competizione nazionale con frasi iconiche del mondo Lazio, tra queste "A Perugia pioverà ancora" - che sa sempre è anche il motto che lo spinge a non mollare mai - e "Co' tanto come nessuno c'ha'", frase estrapolata dal brano 'So già du ore'.