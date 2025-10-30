Pisa, Albiol non ci sarà contro la Lazio. Dubbi su Cuadrado e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nulla da fare: contro la Lazio Albiol non ci sarà, nemmeno in panchina, come inizialmente si era ipotizzato. L’intervento alla mano sinistra non è stato grave, ma Gilardino ha deciso di non rischiare. "Non è un’assenza indolore — ha spiegato l’allenatore del Pisa — per le qualità del giocatore, che non ha bisogno di presentazioni, e perché ci mancherà anche Lusuardi. Dovremo fare a meno di due difensori centrali".

Restano dubbi di formazione su Cuadrado e Vural: entrambi in crescita, ma non è scontato che partano titolari. "Valuterò nelle prossime ore — ha detto Gilardino — sono giocatori capaci di cambiare le partite". Buone notizie, invece, per Lorran: "Sta migliorando molto, tocca a me trovargli la posizione ideale in campo".

L’allenatore nerazzurro è poi tornato sulle polemiche arbitrali di venerdì sera al Meazza e sulle parole del designatore Rocchi: "Ho sentito che il primo gol del Milan era in fuorigioco e che in futuro reti simili saranno annullate. In questo inizio di campionato stiamo facendo letteratura arbitrale", ha ironizzato Gilardino, chiudendo però subito l’argomento: "Non voglio alibi, dobbiamo pensare solo al campo". Campo che domani vorrà dire Lazio: "Una squadra con tanta qualità nei singoli, che lavora benissimo sulle catene laterali".

