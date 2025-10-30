Lazio, il centrocampo torna a incidere: il dato in crescita sui gol segnati
RASSEGNA STAMPA - Da soluzione di ripiego a certezza assoluta. A Pisa la Lazio ha ormai una mediana con una fisionomia definita e un nuovo padrone: Toma Basic. Il croato, recuperato dopo i crampi di domenica, è pronto per la quinta presenza consecutiva in Serie A, traguardo che non raggiungeva dal dicembre 2021.
Insieme a Guendouzi e Cataldi formerà un terzetto già interamente andato in gol in campionato, un evento che - ricorda il Messaggero - a Sarri mancava dall’ottobre 2021. Rispetto alla scorsa stagione, quando il reparto aveva deluso sotto porta (solo un gol di Guendouzi e un assist di Vecino nel 2-3 a Torino), la Lazio ha ritrovato un centrocampo produttivo anche in piena emergenza.
Pur priva dei suoi elementi più offensivi (Vecino, appena rientrato, e Dele-Bashiru) la mediana conta 3 gol e 4 assist, partecipando a 6 delle 11 reti complessive (55%). Tra i protagonisti anche Rovella e Belahyane, entrambi decisivi con il Verona.
