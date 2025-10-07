Dazio Pizza Quality No Limits: Pizza contemporanea senza fine a 15,90!

A Roma è in atto una vera e propria RIVOLUZIONE!! In via Nomentana 1206 da Dazio la Pizza No Limits è Quality! Prova da Dazio (PRENOTA ORA), pizzeria tra le migliori in Italia secondo Gambero Rosso e 50top, la formula che porta in città un’esperienza inedita: pizza contemporanea d’eccellenza servita no stop a prezzo fisso. Ingredienti di primissima scelta, lavorazioni curate e la passione per la vera pizza napoletana si uniscono a un format che mette al centro la qualità e l’abbondanza.

Il menù “Quality No Limits” è già pronto a conquistare tutti:

• 15,90 € → 2 fritti a persona + pizza illimitata

• 20,90 € → 2 fritti a persona + pizza illimitata + soft drinks illimitati

(+2 € di coperto a persona) (FAI QUI LA TUA PRENOTAZIONE)

La formula è attiva tutti i giorni, escluso il sabato, ed è la prima volta che Roma scopre la pizza di qualità in versione “all you can eat”. Non un compromesso, ma un’occasione per gustare quanta pizza vuoi senza rinunciare alla genuinità delle materie prime e al fascino della tradizione napoletana.

Dazio – Via Nomentana 1206, Roma

Telefono: 0683525515

La pizza diventa festa, la qualità diventa per tutti. A te la scelta, a Dazio il compito di stupirti.

CLICCA QUI PRE PRENOTARE IL TUO TAVOLO