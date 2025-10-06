Lazio, Giuffredi: "Zaccagni ha fatto una scelta di vita. Pensa di poter..."

Mario Giuffredi ha partecipato al Palermo Football Meeting e nel corso dll'evento ha parlato di alcuni giocatori di cui cura gli interessi. Tra questi, Mattia Zaccagni. Sul capitano della Lazio e sul momento che la società sta vivendo ha detto: "Innanzitutto il ritorno di Sarri lo vedo benissimo. È un maestro che sa di calcio come pochi, conosce l’ambiente Lazio e ha già fatto molto bene. Chi meglio di lui per ripartire? Poi sicuramente il blocco del mercato dà pochi margini di crescita. La Lazio cercherà di rifarsi a gennaio e Sarri potrà portare migliroamenti alla rosa".

"Zaccagni con la maglia della Lazio ha conquistato la Nazionale, ha giocato in Champions, ha lottato per lo scudetto ed è diventato capitano. Ha fatto una scelta di vita: quella di essere il capitano della Lazio per più anni possibile. Ha un contratto lungo e sposa l’ambiente Lazio con grande entusiasmo, pensando di poter costruire qualcosa di importante".

