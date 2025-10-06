Lazio, Castellanos spiega: "La rabona? Mi piace giocare così! Le provo e..."

In una lunga intervista rilasciata a un giornalista argentino, il Taty Castellanos ha ripercorso tutta la sua carriera. Parlando dei suoi inizi e delle giocate più particolari che prova spesso in campo, il centravanti della Lazio si è soffermato sulla rabona e su alcuni colpi che spesso cerca di fare, come successo per esempio contro il Verona. Di seguito le sue parole: “Mi piace sempre provare qualche giocata, come la rovesciata o la rabona. Da piccolo mi buttavo in casa, saltando sul letto, per fare la 'chilena'. Contro il Verona ho anche fatto un assist di rabona. Mi piace giocare così, come con la suola. Sono cose che mi porto dietro dal calcetto, quando ero bambino".

