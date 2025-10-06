Lazio, parla Garbo: "Sarri ha gli uomini contati, così è difficile costruire..."

Ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha parlato della stagione della Lazio di Sarri, che prima della sosta si è fermata sul pareggio contro il Torino di Baroni grazie al rigore allo scadere realizzato da Cataldi. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "La Lazio è in piena emergenza e questo è dovuto dal mercato bloccato in estate; peraltro leggevo che anche a gennaio non è detto che si possa operare sul mercato. La squadra ha gli uomini contati e così Sarri fa a fatica a costruire qualcosa. Magari vincerà alcune partite inaspettate, ma mi attendo alti e bassi per tutto l'anno".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.