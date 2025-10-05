Lazio - Torino, Sarri non ha parlato nel post partita: il motivo

La Lazio esce con un pareggio amaro dal campo dell'Olimpico, maturando un 3-3 contro il Torino. Al termine del match però non interverrà nè ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel che a quelli in conferenza stampa. Il motivo? L'ha spiegato Marco Ianni, vice del tecnico della Lazio, ai microfoni di Dazn. L'allenatore toscano non si sente bene, ha avuto alcuni giramenti di testa, il finale di partita ha sicuramente influito e per questo ha preferito mandare ai microfoni Ianni.

Pubblicato il 4/10 alle 17.37