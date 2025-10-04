Lazio, Ianni: "Non è un passo indietro. Ma rispetto a Genova..."

Al termine della partita tra Lazio e Torino, in conferenza stampa, è intervenuto il vice allenatore di Sarri - assente per alcuni giramenti di testa - Marco Ianni. Il tecnico ha commentato la prestazione della squadra evidenziando alcune differenze con la trasferta di Genova.

"Non mi sento di dire un passo indietro, non è stata una settimana facile per diversi motivi. Non avevamo tanti giocatori, non è un alibi ma effettivamente è stata una problematica per la gestione anche a gara in corso. Rispetto a Genova siamo stati meno bravi a provare a chiuderla quando eravamo in vantaggio, ci siamo abbassati e gli abbiamo permesso di venire nella nostra metà campo. Hanno individualità che sanno far male".

