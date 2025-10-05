Lazio - Torino, prova mediocre di Piccinini: le pagelle dei quotidiani

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Gara insufficiente. È questo il responso dei quotidiani riguardo la prova di Marco Piccinini, direttore di gara di Lazio - Torino. I primi dubbi arrivano sulla rete del momentaneo 2-3 di Coco, sulla quale Maripan, in posizione di fuorigioco, ostacola un possibile intervento di Lazzari. Richiamato dal Var per visionare l'azione, l'arbitro non giudica impattante la posizione del cileno e convalida la rete. L'abbaglio più grave, però, il fischietto di Forlì lo commette pochi minuti più tardi, quando non fischia un netto fallo da rigore su Noslin a pochi passi da lui. Richiamato dal Var all'On-Field Review, l'arbitro assegna il penalty, ma resta il suo errore di valutazione sul campo. Queste le pagelle e i giudizi dei principali quotidiani sulla sua gara.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - 5.5: "Al 32' pt sorvola sul fallo di Gila su Simeone e fischia un fallo di Asllani: andava rilevato il primo. All'8' stPedro giù in area-Toro: niente rigore. Manca il giallo a Cancellieri su Nkounkou al 19' st mentre al 43' st ecco il 2-3 di Coco: Maripan parte in fuorigioco ma non impatta sullo sviluppo dell'azione, gol regolare. Al 95' 46'', l'arbitro si perde l'impatto in area Coco - Noslin: serve il Var (review di 4') per 'vedere' il contatto e per mostrare lo scontro Maripan - Taty nella rissa (giusto solo il giallo)".

CORRIERE DELLO SPORT - 4.5: "Fino all'ultimo giro del recupero appena sufficiente Piccinini. Poi non vede un rigore colossale, anche chiedersi perché è tempo sprecato. Piccolo suggerimento: evitare di abbracciare in quella maniera, farsi prendere almeno dal dubbio in casi simili è dimostrazione di lungimiranza e intelligenza. Comunque: rigore chiaro e rissa che ne scaturisce sono entrambi da imputare all'arbitro di Forlì. Male".

IL MESSAGGERO - 4: "Nonostante fosse a due passi dal fallo da rigore commesso da Coco, lascia correre scatenando la rissa in campo. Si ravvede dopo sette minuti, spinto da Ghersini al Var. Una sciagura":

