Zaccagni, ma quali gol inutili: quando segna, la Lazio non perde

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'ultima inzuccata di Zaccagni ha portato alla qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Una rete pesante, come tante altre che hanno già fruttato punti o successi per la Lazio. Già perché, riporta Corriere dello Sport, ogni suo gol sembra disegnato per spostare un destino, per trasformare ogni gara in un risultato utile. È una costante che accompagna la sua avventura in biancoceleste. Non è una statistica, è una firma: quando Zaccagni colpisce, solitamente la Lazio porta qualcosa a casa.

Per rendersene conto, basta dare un'occhiata ai dati. Dei 35 gol segnati dal numero 10, solo quattro sono coincisi con una sconfitta. Tutti gli altri 31 hanno generato 28 vittorie e 3 pareggi. Numeri che raccontano il peso e la capacità dell'esterno di essere decisivo quando serve. Per ritrovare una sua rete "inutile", bisogna tornare indietro fino al 30 novembre 2022, alla sconfitta interna contro la Salernitana. Da allora, ogni volta che ha esultato, la Lazio ha sorriso con lui. "Sicuramente è un leader tecnico", ha detto il Comandante dopo quella serata. "Da come l’ho ritrovato mi sembra stia prendendo anche le caratteristiche di leader emotivo. È in evoluzione".

Parole che vanno oltre il semplice complimento: fotografano un giocatore maturo, che cresce anche nei dettagli, che prova a prendersi responsabilità sempre nuove. Il capitano non è soltanto un esterno che dribbla, crea superiorità e conquista punizioni. È diventato un riferimento mentale, uno di quelli che Sarri guarda quando serve cambiare ritmo. Per questo oggi contro il Bologna, dove gioca colui da cui ha ereditato la fascia, il suo ritorno al gol sarebbe più di una semplice buona notizia. Sarebbe un segnale. Per la classifica e il morale. Sarri spera che l'arciere torni a tendere l'arco e a scoccare la solita freccia pesante. Quella dei tre punti.

