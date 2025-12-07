PRIMAVERA | La Lazio ospita il Frosinone: serve una svolta
RASSEGNA STAMPA - Ora non si può più sbagliare. Dopo il successo in Coppa Italia sul Bologna, la Lazio Primavera deve tornare a far punti anche in campionato, per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.
Al Fersini di Formello, i baby biancocelesti se la vedranno oggi con il Frosinone, attualmente con un punto in più, alla ricerca di una vittoria che in Primavera 1 manca da sei partite e che consentirebbe di superare proprio i ciociari, scacciandosi di dosso l'attuale 18esimo posto, che a fine stagione vorrebbe dire playout.
Punzi riavrà a disposizione Calvani e Munoz, entrambi rientranti dopo che l'espulsione rimediata contro il Verona li aveva costretti a saltare l'Atalanta. La sfida di coppa ha dato un'improtante infusione di fiducia alla Lazio, che oggi è chiamata a fare risultato per provare a riprendere una stagione già gravemente compromessa.