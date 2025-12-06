Lazio, Castellanos è "inquieto": il suo futuro è in bilico?

Valentin Castellanos è tornato in campo dopo mesi, ma anche il suo futuro è a rischio...

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno all'inizio del calciomercato di gennaio. Un'occasione che la Lazio non può e non deve farsi sfuggire per regalare a mister Sarri degli elementi che possano aiutarlo nel proporre il suo calcio.

La Lazio però, salvo sorprese, potrà acquistare solo a saldo zero e sarà quindi obbligata a cedere prima di poter acquistare. Ormai si attende solo l'ufficialità. Tra i possibili partenti spicca il nome di Castellanos. Infatti, l'argentino, oltre a pochi altri come Guendouzi o Isaksen, è tra i pochi ad avere un valore importante e richieste di un certo tipo sul mercato europeo.

Durante il mercato estivo il Taty già era stato cercato da altri club, soprattutto in Brasile club come Palmeiras e Flamengo ci avevano fatto più di qualche pensiero. Con il blocco del mercato, qualsiasi opzione è stata rigettata dalla società biancoceleste per ovvi motivi.

Qualunque sia la cessione importante che farà la Lazio, Sarri ha chiesto espressamente un degno sostituto. Castellanos può finire sul mercato qualora arrivasse un'offerta congrua e l'edizione odierna del Messaggero ha definito l'argentino "inquieto". Nel frattempo, Sarri si gode il suo ritorno e dopo il ritorno in campo dal primo minuto contro il Milan il Taty si candida al bis anche contro il Bologna in campionato.