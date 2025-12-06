Lazio, Zaccagni trascinatore e goleador: l'evoluzione del capitano

Mattia Zaccagni è in costante evoluzione, adesso è anche il goleador della squadra biancoceleste.

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è il cuore pulsante di questa la Lazio. Una crescita netta, soprattutto di mentalità. Infatti è proprio lui è trascinare la Lazio ai quarti di Coppa Italia, segnando il gol decisivo nel turno precedente contro il Milan all'Olimpico.

La sua evoluzione, prima tecnica e poi mentale, si è tramutata poi in gol: come riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con la rete siglata contro il Milan sono 4 le sue marcature stagionali, una cifra che lo proietta in testa alla classifica marcatori della squadra biancoceleste.

Prima era "uno dei tanti" nella rosa biancoceleste, oggi è trascinatore e finalizzatore. Una conquista dopo l'altra, dalla maglia numero 10 alla fascia da capitano, lo hanno portato fino a qui. Ma ora Zaccagni non vuole di certo fermarsi.

Nel mirino adesso c'è la zona Europa e il percorso per provare a raggiungerà ripartirà sempre dall'Olimpico, domani contro il Bologna e il suo ex compagno di reparto Immobile, da cui ha anche ereditato la fascia da capitano.