Lazio - Bologna, l’Olimpico si riempie ancora: previsti oltre 40mila tifosi
RASSEGNA STAMPA - Seconda gara consecutiva all’Olimpico per la Lazio, che torna in campo a soli tre giorni dagli ottavi di Coppa Italia. Dopo il successo contro il Milan firmato dal colpo di testa di Zaccagni, i biancocelesti ritrovano il pubblico di casa per la sfida contro il Bologna.
La risposta dei tifosi è positiva: come spiega il Corriere dello Sport, sono stati venduti finora circa 7.500 biglietti, che si sommano ai 29.918 abbonamenti sottoscritti in estate. La qualificazione di giovedì ha dato ulteriore spinta alla prevendita, portando la quota a quasi 37.500 spettatori. Il dato è destinato a crescere ancora: entro il fischio d’inizio verrà superata la soglia delle 40.000 presenze.
Per la Lazio si tratta della settima partita interna in campionato: finora ne ha vinte quattro, comprese le ultime tre contro Juventus, Cagliari e Lecce. Sarri punta ad allungare la striscia positiva e consolidare il rendimento casalingo.
Capitolo atmosfera: sul fronte Flaminia, l’aquila tornerà a essere mostrata al pubblico prima del match, mentre per il suo vero e proprio volo-esordio servirà attendere ancora qualche settimana.