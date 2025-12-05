Lazio, Orlando è pazzo di Gila: ecco il suo pensiero

La Lazio ha battuto il Milan. Con il gol di Zaccagni, la squadra di Sarri ha superato il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia: ai quarti affronterà il Bologna.

La Lazio ha battuto il Milan. Con il gol di Zaccagni, la squadra di Sarri ha superato il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia: ai quarti affronterà il Bologna. Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato della prestazione dei biancocelesti e in particolare di Mario Gila. Di seguito le sue parole.

"Il Milan per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però ieri sera si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà. Non puoi sempre pensare di difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve".

"Gila lo prenderei domani mattina. Ha grinta, bravissimo nella marcatura, tecnica, forza fisica. Già lo scorso anno è emerso. Ed era anche finito nel mirino dell'Inter. La linea difensiva rossonera per me è inferiore a quella della Lazio".