Braglia critica il Milan: ecco l'elogio alla difesa della Lazio
05.12.2025 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'ex portiere Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio si è espresso sulla vittoria della Lazio in Coppa Italia contro il Milan, criticando la formazione rossoera ed elogiando le qualità difensive dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.
"Allegri alla Lazio? Non ci sarebbe mai andato con questa squadra. La Lazio dietro è molto più granitica comunque, il dubbio che ho sul Milan è relativo alle condizioni di alcuni giocatori fondamentali".
"Qualche spiffero dietro c'è, Maignan spero rimanga così fino alla fine ma se il portiere è sempre il migliore in campo... Ci sono alcuni giocatori che non sono da Milan".
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.