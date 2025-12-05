Lazio, ecco l'iniziativa 'Regalo sospeso' con UNICEF e Clementoni

Fonte: sslazio.it

Torna oggi a Roma, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, la consegna del “Regalo sospeso”, iniziativa realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con Clementoni a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia. Testimonial di eccezione: il calciatore della Prima squadra maschile Nicolo Rovella, la calciatrice della Lazio Women Eleonora Goldoni e il rappresentante della squadra Primavera Valerio Gelli.

A Roma, Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, Paolo Rozera, Direttore generale UNICEF Italia, David Santodonato, Presidente del Comitato UNICEF di Roma insieme ad alcuni volontari UNICEF e i giocatori e le giocatrici della S.S. Lazio hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

“Il “Regalo Sospeso” è una bellissima iniziativa di solidarietà che fa felici i bambini due volte: coloro che ricevono il kit e coloro che beneficiano degli aiuti dell’UNICEF. Tutto questo è reso possibile grazie al sostegno di Clementoni, partner attento e sensibile.” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ringrazio la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per averci dato la possibilità di effettuare oggi la consegna e la S.S. Lazio per essere anche quest’anno, con l’UNICEF, al fianco dei bambini più vulnerabili.”

“Con il Regalo Sospeso ogni gesto assume un significato doppio: accompagna i bambini in un momento di serenità e, al contempo, trasmette a chi sostiene l’iniziativa la soddisfazione di contribuire a un progetto che ha un impatto tangibile e duraturo. Portare questi kit anche presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS conferma la nostra missione, manteniamo vivo l’impegno di unire creatività, cura per i più piccoli e valore reale della partecipazione.” - Pierpaolo Clementoni, Research and Consumer Insights Director CLEMENTONI”.

“L`iniziativa il Regalo Sospeso è un appuntamento annuale che porta immensa gioia nei nostri reparti pediatrici. Si tratta di un esempio concreto di come la solidarietà possa illuminare vite e sorrisi” - ha affermato Eugenio Mercuri, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica e Direttore Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

“La tutela dei bambini e dei più giovani rappresenta per la S.S. Lazio una responsabilità prioritaria, che si concretizza attraverso iniziative reali e vicine alle comunità del nostro territorio. Il ‘Regalo Sospeso’ è un progetto che unisce solidarietà e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità, valori che il nostro Club sostiene con convinzione – così la dottoressa Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione Lazio - Siamo orgogliosi di essere al fianco dell’UNICEF e del Policlinico Gemelli per portare un sorriso e un momento di leggerezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, soprattutto in un periodo simbolico come quello natalizio.”

I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

Dopo Napoli, Ancona, Milano e Roma, nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni.

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo.

