Lazio, Sabatini si scusa con Tommaso Paradiso: le parole
Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per scusarsi con Tommaso Paradiso di quanto affermato negli scorsi giorni
05.12.2025 17:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Dopo le molte critiche hanno colpito Sandro Sabatini per il suo discorso contro Tommaso Paradiso, attaccato per essersi espresso contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale anche per scusarsi di quanto affermato.
Sabatini ha ripreso il discorso fatto dal cantante romano e laziale, in cui sosteneva di esser disposto a rinunciare alla Champions League pur di veder andar via Lotito, ha aggiunto:
"Ho esagerato, perché i paradossi non si commentano, si ascoltano. Mi scuso con Tommaso Paradiso, è un paradosso, perché non esiste che un tifoso della Lazio che preferirebbe buttar via la Champions League, seppur per combattere, in maniera giustificata, Lotito".
