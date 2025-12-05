Lazio, Sarri: "Zaccagni? Non mi aspettavo il gol di testa!"
Dopo la vittoria contro il Milan, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Tv Serie A ha parlato del passaggio del turno in Coppa Italia e del gol che ha deciso la partita.
A segnarlo è stato Mattia Zaccagni, che di testa su calcio d'angolo ha bucato Maignan. Di seguito il pensiero del mister biancoceleste.
"Provando le palle ferme in mattinata ho detto: 'Mi sembra si stia alzando il livello di pericolosità sulle palle ferme'. Però l'ultima cosa che mi aspettavo è che poi facesse gol di testa Zaccagni (ride, ndr.). Ma va bene così".
