Lazio, Finale amaro per Hysaj: il suo 2025 è finito. E il futuro...
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha battuto il Milan eliminandolo dalla Coppa Italia agli ottavi, ha vendicato il ko a San Siro in campionato. Una vittoria desiderata ardentemente in una serata speciale all’Olimpico che Hysaj ha vissuto da spettatore e probabilmente con un po’ di amaro in bocca.
Il terzino ha concluso così il suo 2025, quella di ieri - sottolinea il Corriere dello Sport - era l’ultima occasione di giocare nell’anno solare in corso ma alla fine non è riuscito a strappare neanche la convocazione. Il biancoceleste, veterano di Sarri, è stato escluso dalla lista in Serie A per lasciare spazio a Dele-Bashiru reintegrato dopo un lungo periodo ai box per infortunio.
Hysaj poteva giocare in Coppa Italia, ma non ha avuto alcuna chance e ora potrà tornare a disposizione solamente dal 2 gennaio quando il mercato consentirà di modificare in modo illimitato la lista durante tutta la durata della sessione invernale di trasferimenti. Una finestra che, si legge sul quotidiano, potrebbe consentire al giocatore di trovare una nuova sistemazione. Si erano fatti avanti gli iraniani del Persepolis e qualora dovesse concretizzarsi l’idea, con questa o un’altra squadra, concluderebbe la sua lunga avventura con la Lazio iniziata nell’estate del 2021.
