Lazio - Milan, le pagelle dei quotidiani: Zac mattatore, Romagnoli muro
RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Milan all'Olimpico e si aggiudica il secondo round. È bastato un gol di Zaccagni per far esultare i biancocelesti e prendersi la rivincita dopo la gara a San Siro. Il capitano, protagonista indiscusso della serata, ha trascinato la squadra ai quarti di Coppa Italia eliminando i rossoneri. Una prova da leader applaudita da tutti. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 6,5; Marusic 7, Gila 6, Romagnoli 7, Pellegrini 6 (71' Tavares 6,5); Guendouzi 6,5, Vecino 6 (57' Dele-Bashiru 6,5), Basic 7; Isaksen 6 (83' Cancellieri s.v.), Castellanos 5 (57' Noslin 7), Zaccagni 7,5 (83' Pedro s.v.); Sarri (All.) 7,5
MESSAGGERO - Mandas 6,5; Marusic 6,5, Gila 6,5, Romagnoli 7, Pellegrini 6 (71' Tavares 6,5); Guendouzi 7, Vecino 6 (57' Dele-Bashiru 6), Basic 6,5; Isaksen 6 (83' Cancellieri s.v.), Castellanos 6 (57' Noslin 6,5), Zaccagni 7,5 (83' Pedro s.v.); Sarri (All.) 7,5
GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 6,5; Marusic 6, Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Pellegrini 5,5 (71' Tavares 6,5); Guendouzi 7, Vecino 6 (57' Dele-Bashiru 6,5), Basic 7; Isaksen 6,5 (83' Cancellieri s.v.), Castellanos 6 (57' Noslin 6,5), Zaccagni 7,5 (83' Pedro s.v.); Sarri (All.) 7
LEGGO - Mandas 6,5; Marusic 6, Gila 7, Romagnoli 7, Pellegrini 6,5 (71' Tavares 6); Guendouzi 6,5, Vecino 6 (57' Dele-Bashiru 6,5), Basic 6,5; Isaksen 6,5 (83' Cancellieri s.v.), Castellanos 6 (57' Noslin 6,5), Zaccagni 7,5 (83' Pedro s.v.); Sarri (All.) 7,5
