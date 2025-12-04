Lazio - Milan, Marusic ringrazia i tifosi: le parole del terzino a Mediaset

Adam Marusic è intervenuto nel post-partita di Lazio - Milan ai microfoni di Mediaset per ringraziare i tifosi e raccontare la vittoria.
04.12.2025 23:15 di  Simone Locusta   vedi letture
La Lazio batte il Milan e si vendica così della sconfitta tra le polemiche di sabato a San Siro. Intervenuto nel post-partita ai microfoni di Mediaset, Adam Marusic ha raccontato della motivazione ricavata da sabato e dell'esultanza sotto la Curva Nord. 

In particolare, il terzino biancoceleste ci ha tenuto a ringraziare i tifosi biancocelesti. Di seguito le parole del montenegrino:

"Eravamo motivati dopo la sconfitta di sabato, tutti volevamo fare risultato e ci siamo riusciti. L'esultanza sotto la curva? I tifosi sono sempre al nostro fianco, voglio ringraziarli e spero di festeggiare per tante altre partite insieme".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.