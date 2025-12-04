Lazio, Sarri esalta il tifo feroce ed elogia Basic: le parole a Mediaset

Maurizio Sarri è intervenuto nel post-partita ai microfoni di Mediaset per parlare della vittoria di questa sera contro il Milan.

Maurizio Sarri batte Max Allegri e passa al turno successivo di Coppa Italia. Il gol di Mattia Zaccagni vale l'accesso ai quarti di finale, ma questa vittoria ha anche il sapore di vendetta per ciò che è accaduto sabato a San Siro.

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico biancoceleste ha parlato di singoli, dei tifosi e della reazione dei calciatori dopo la sfida di campionato. Di seguito le sue parole:

GUSTO - "Ho avuto difficoltà fin da luglio, con tanti infortuni, però poi ho una squadra che si fa allenare, quindi durante la settimana mi diverto poi la domenica a volte mi arrabbio perché a livello tecnico abbiamo meno di altre squadre. Però mi dà gusto".

RISPOSTE - "Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono venute oltre 40mila persone, stasera hanno fatto un tifo feroce, mi ha fatto piacere per loro e per i ragazzi. Andiamo avanti, non abbiamo tempo neanche di essere contenti perché domenica ci aspetta una sfida particolarmente dfificile".

BASIC - "Lui è arrivato anni fa con grandi prospettive, poi si è un po' perso. Io non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando in una maniera importante, poi a livello di movimenti è forse uno dei più affidabili".

I PROSSIMI MESI - "Mi aspetto di dover contunaure a lavoraee, il percorso è solo quest se arriviamo a fine stagione 7-8 giocatori con cui fare un salto di qualità sarebbe tanta roba, il percorso i tragazzi lo stanno facendo anche se ci manca un pizzicio di continuità. Nelle ultime nove abbiamo perso solo con Inter e Milan in trasferta, ci può stare. Speriamo di continuare a lavorare con los tesso gusto di prima".