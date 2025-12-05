Lazio, Sarri su Zaccagni: "Leader tecnico, da come l'ho ritrovato..."
Mattia Zaccagni ha trovato il gol che ha permesso alla Lazio di conquistare i quarti di Coppa Italia e in conferenza stampa Sarri ne ha parlato così
05.12.2025 00:08 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Zaccagni ha regalato alla Lazio i quarti di finale di Coppa Italia, sua la rete che ha permesso ai biancocelesti di battere il Milan. In conferenza stampa, tra gli altri temi, Sarri si è soffermato anche sul capitano biancoceleste.
Queste le sue considerazioni: "Sicuramente è un leader tecnico. Da come l'ho ritrovato mi sembra stia prendendo le caratteristiche anche di leader emotivo. È in evoluzione".
