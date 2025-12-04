Milan, Allegri analizza la sconfitta con la Lazio a Mediaset

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del suo Milan in Coppa Italia contro la Lazio.

Nel post partita di Lazio - Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto a SportMediaset per commentare la sfida di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Chi vince ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una gara dove ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una gara bloccata e chi segnava per primo vinceva. Abbiamo avuto due occasioni senza fare gol e sul gol potevamo difendere meglio. La squadra ha fatto una buona gara, nel primo tempo potevamo essere più veloci nell’imbucare la palla tra le righe. L’importante è recuperare tutti i giocatori, dispiace essere usciti dalla Coppa Italia, ma ora dobbiamo già pensare alla gara di Torino”.

“Bisogna essere arrabbiati perché quando perdiamo e veniamo eliminati dobbiamo esserlo. Bisogna però guardare in avanti perché va ripreso il cammino in campionato perché abbiamo Torino e Sassuolo prima della Supercoppa in Arabia”.

“Leao? Stasera ha avuto una bella occasione e si è mosso bene dentro e fuori dall’area. Ha fatto una buona gara e si è messo a disposizione della gara, come tutti gli altri. Non bisogna deprimersi per questa sconfitta e continuare perché il nostro obiettivo resta tornare in Champions League”.

“Sul gol potevamo difendere meglio, ma era un momento in cui avevamo il comando della gara e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili. Abbiamo regalato una punizione e abbiamo preso gol su angolo. Quando abbiamo il dominio della gara diventiamo pericolosi e su questa bisogna migliorare”.