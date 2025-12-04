Milan, Tare ritrova l'Olimpico: le sue emozioni a Mediaset

Il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per presentare Lazio - Milan di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non nascondo l’emozione che è grande. Sono tornato in quella che è stata casa mia per 18 anni. Ho salutato tante persone che mi hanno voluto bene e a cui ho voluto bene in questi anni. Sappiamo di giocare contro un avversario pericoloso, che ha i nostri stessi obiettivi. Siamo preparati bene, abbiamo qualche cambiamento nella formazione per dare anche la possibilità a un giocatore come Jashari. Siamo fiduciosi e abbiamo bisogno di una grande prestazione perché non sarà facile”.

“Jashari? Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore, hanno un grande rapporto e parlano spesso. Su di lui siamo fiduciosi e siamo tutti contenti che il suo calvario sia finito”.

“Siamo contenti per come la squadra ha reagito. Non era facile perché abbiamo cambiato tanto, portando 10 giocatori nuovi. Allegri è stato bravissimo a fare un lavoro molto importante e i risultati si vedono. Non siamo nemmeno a metà percorso, sarà una stagione ricca di emozioni e difficoltà, ma i nostri obiettivi non cambiano”.