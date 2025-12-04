Lazio-Milan, c'è Milinkovic-Savic allo Stadio Olimpico: il motivo
La partita tra Lazio e Milan, che avrà inizio alle ore 21.00, sarà resa speciale da un ambiente pronto a infiammare lo stadio per cercare di strappare l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.
MILINKOVIC ALLO STADIO - A rendere il tutto ancora più emozionante, però, sarà la presenza sugli spalti di un grande ex come Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, secondo quanto riportato sul sito online del Corriere della Sera, è allo Stadio Olimpico per assistere alla partita della Lazio insieme al suo amico ed ex compagno di squadra Stefan Radu.
RITORNO? - Nessuna voce o possibilità di un ritorno, viene specificato da corriere.it, ma solo un'occasione per fare un salto nei vecchi tempi e vivere da tifoso quell'atmosfera che fino a qualche tempo fa aveva vissuto solo dal campo. Dopo Luis Alberto a San Siro, quindi, anche una altro super ex del mondo Lazio assisterà alla sfida contro il Milan, questa volta casalinga e di Coppa Italia.