Milan, Ricci torna sul rigore non dato: l'intervento a Mediaset
04.12.2025 20:20 di Christian Gugliotta
Nel pre partita della gara di Coppa Italia tra Lazio e Milan, Samuele Ricci ha parlato in esclusiva ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni:
“Oggi è molto importante perché la Coppa Italia è un obiettivo, bisogna andare avanti e cercare di fare un grande partita. Non basterà nemmeno il 100% visto com’è andata a Milano l’ultima”.
“L’episodio di sabato? Ogni partita c’è sempre un episodio di questi a favore o contro, può andarti bene o male. Dobbiamo andare in campo e giocare e basta”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.