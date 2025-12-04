Lazio, Castellanos a LSC spiega come si sente prima del Milan
04.12.2025 20:38 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Pochi minuti a Lazio - Milan. La Coppa Italia è approdata all'Olimpico dove la squadra di Sarri è alla ricerca del successo dopo il ko contro Allegri:
"Sappiamo che sia difficile come partita, ma siamo con i nostri tifosi, nel nostro stadio, speriamo di fare una bella partita. Tutte sono importanti per noi, dobbiamo fare una partita intelligente su ciò che abbiamo lavorato in settiamana, la squadra sta bene.
Come sto? Sono a disposizione del mister, oggi parto dal primo minuto, l'importante è fare una prestazione improtante per la squadra".