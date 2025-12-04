Coppa Italia, un ex Lazio salta Bologna - Parma: il motivo
04.12.2025 17:15 di Simone Locusta
Tegola per Vincenzo Italiano. Il Bologna infatti dovrà fare a meno di Nicolò Casale nella gara degli ottavi di Coppa Italia contro il Parma, in programma alle 18.
Il difensore ex Lazio è fuori a causa di un attacco influenzale. In sua assenza, la retroguardia rossoblù sarà guidata dal duo centrale formato da Lucumì e Heggem. Torna tra i convocati invece Ciro Immobile dopo il lungo infortunio.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.