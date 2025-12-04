Lazio | Lotito, inviati i conti alla Commissione: ora il mercato...
Lotito si muove per il mercato. Solo all'ultimo giorno utile, il presidente della Lazio ha inviato i conti della trimestrale di settembre alla Commissione.
04.12.2025 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Lotito si muove per il mercato. Solo all'ultimo giorno utile, il presidente della Lazio ha inviato i conti della trimestrale di settembre alla Commissione. Si poteva fare entro il 30 novembre, il patron ha mandato tutto sul gong, come riportato da Il Messaggero.
Ora si attende il responso definitivo. La Commissione decreterà se il mercato di gennaio della società biancoceleste sarà libero o a saldo zero, come scrive lo stesso quotidiano.
Con ogni probabilità, la Lazio non potrà operare senza vincoli. Sarebbe una piacevole sorpresa. Si aspetta solo la comunicazione ufficiale: salvo novità, il mercato sarà a saldo zero.