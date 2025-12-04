Lazio, il rientro di Cancellieri si avvicina: quando può tornare

L'esterno, fuori da metà ottobre, è tornato ad allenarsi in gruppo ma il rientro sarà graduale

RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri punta il rientro contro il Bologna. L’attaccante classe 2002, fermo dal 19 ottobre per un infortunio muscolare accusato dopo 22 minuti nella gara contro l’Atalanta, è tornato ad allenarsi con il gruppo nella seduta tattica di martedì, dedicata alla preparazione degli ottavi di Coppa Italia contro il Milan.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, l'esterno non è ancora pronto. Il rientro sarà graduale, ma si tratta comunque di un segnale importante nel percorso di recupero di un giocatore che, nella prima parte della stagione, era diventato centrale (è ancora il capocannoniere con 3 reti insieme a Zaccagni). Prima dello stop aveva colpito per continuità, freschezza, corsa e capacità di incidere negli ultimi trenta metri.

L’obiettivo è riaverlo tra i convocati il 7 dicembre contro il Bologna e, se possibile, concedergli qualche minuto, così da avvicinarlo alla miglior condizione in vista della sfida successiva contro il Parma. Sarri non ha intenzione di accelerare i tempi: servirà cautela. Ma il peggio, finalmente, sembra alle spalle.