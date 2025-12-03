Coppa Italia, l'Inter passeggia sul Venezia: nerazzurri ai quarti
L'Inter travolge 5-1 il Venezia a San Siro e vola ai quarti di finale di Coppa Italia.
03.12.2025 23:00 di Christian Gugliotta
Tutto troppo facile per l'Inter a San Siro. I nerazzurri strapazzano 5-1 il Venezia e guadagnano l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.
A sbloccare il risultato al 18' è il primo gol di Andy Diouf in nerazzurro, seguito da due perle da fuori area di Pio Esposito e Thuram, che mandano la squadra di Chivu all'intervallo sul 3-0.
Nella ripresa, il centravanti francese trova la doppietta personale, mentre i lagunari provano a rendere meno amaro il parziale con la rete di Sagrado, alla quale, però, risponde poco più tardi Bonny, fissando il risultato sul 5-1 finale. Al prossimo turno, l'Inter affronterà la vincitrice della sfida tra Roma e Torino.
