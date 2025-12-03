Lazio - Milan, continua la spinta dei tifosi: il dato aggiornato sui biglietti
03.12.2025 18:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
C'è tanta attesa per il big match, al secondo atto, tra Lazio e Milan in scena alle 21.00 all'Olimpico. La squadra di Sarri cerca vendetta, vuole vincere e rifarsi dopo la sconfitta di San Siro.
I tifosi, allo stesso modo, cercano il successo anche sui seggiolini dello stadio per sostenere a gran voce la propria squadra dopo il caso Collu per il contatto di Pavlovic e il "fallo" di Marusic.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre le 29.918 tessere sottoscritte in estate (il pacchetto comprendeva la sfida inaugurale di Coppa Italia) sono stati staccati 11.800 tagliandi di cui 3.600 ospiti.