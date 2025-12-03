Lazio, a De Grandis ancora non passa: l'attacco a Rocchi

Stefano De Grandis, ai microfoni di Radio Laziale, è tornato sull'episodio incriminato della partita tra Milan e Lazio di sabato scorso

In seguito alle parole del designatore Gianluca Rocchi in merito all'episodio arbitrale di Milan-Lazio, Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimere la propria opinione e lamentare una scarsa coerenza da parte del mondo arbitrale e dello stesso Rocchi.

"È la più scarsa classe arbitrale della storia. Utilizzano il regolamento senza nessun tipo di sensibilità, Collu ha cercato un escamotage per non dare il rigore. Le parole di ieri di Rocchi lasciano una grande confusione, era stato stabilito che un braccio largo su cross o tiro sarebbe stato sempre rigore".

"Martedì 9 dicembre ci sarà un incontro con Rocchi, io non so se andrò perché mi sembra che dicano tutto e il contrario di tutto. Quello che ha fatto Allegri prima del VAR è grave, una giornata di squalifica è veramente troppo poco, poi se ci sono arbitri senza personalità diventa facile fare questo tipo di pressione".